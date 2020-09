Rapina a mano armata al distributore di benzina: colpo grosso da 20mila euro

Rapina lunedì mattina alle 10 in via Offanengo in zona Labaro, a Roma. Vittima il gestore di un distributore di benzina che è stato minacciato da due persone a bordo di uno scooter, armati di pistola. In pochi attimi i due si sono fatti consegnare il borsello con all'interno 20mila euro in contanti e sono fuggiti.

Sul posto i poliziotti del commissariato Flaminio che indagano sul caso.

Quella fatta alla pompa di benzina di Roma Nord non è stata l'unica rapina delle ultime ore. Sempre lunedì mattina, all'alba, un uomo con casco da moto sulla testa, coltello alla mano, ha rapinato un bar in via Iginio Giordano, zona Collatino: dopo aver minacciato il titolare si è fatto consegnare l'incasso di 400 euro in contanti. Nessuno ferito. Indagano sul caso Sul posto i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito.