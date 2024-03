Rapina choc a Roma: 80enni derubati e picchiati con un manganello a Pietralata

Una rapina in casa all’ora di cena. Sabato di paura a Pietralata dove due anziani di 82 anni sono stati aggrediti e derubati da 3 malviventi, che poi sono fuggiti a bordo di un’auto. I ladri sono entrati in azione, a volto coperto, sabato 23 marzo, intorno alle nove di sera nell’appartamento al primo piano di via Luigi Brugnatelli.

Una palazzina isolata, lontana da occhi indiscreti.

Pistole e manganelli

Armati di pistole e manganelli, i tre banditi si sono introdotti dalla porta finestra, poi hanno aggredito la coppia di anziani che vive nell’immobile, marito e moglie, entrambi di 82 anni. L’uomo è stato ferito alla testa con il manganello, mentre la donna è stata costretta a consegnare gioielli e contanti per un totale complessivo di 5.000 euro (di cui 2500 euro in banconote).

Il raid

Dopo il blitz i tre rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto lungo la via Tiburtina, insieme a un quarto complice alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesacro e l’ambulanza che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. L’82enne è stato medicato e subito dimesso, mentre proseguono le indagini per risalire ai rapinatori. I carabinieri hanno acquisito le videocamere di sorveglianza della zona. Non si esclude che la banda possa avere messo a segno altri colpi.