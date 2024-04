Rapina da 300mila euro a Roma, commando prende in ostaggio un imprenditore

Rapina con sequestro a Casal Lumbroso da 300 mila euro. Un commando di sei persone con pistole e coltelli ha sequestrato un imprenditore e la sua famiglia in un'abitazione con giardino nella serata di lunedì 8 aprile.

Alcuni componenti della banda, con i volti travisati, sono riusciti a entrare nel giardino dell'abitazione mentre c'erano due collaboratori domestici e li hanno costretti a aprire la porta di casa.

Armi in pugno

Sotto la minaccia delle armi, i domestici sono stati costretti a disattivare l'allarme dell'abitazione mentre il proprietario, che era a letto con la moglie, è stato minacciato di aprire il caveau. Dentro c'erano gioielli e orologi per 300 mila euro. Il proprietario e la famiglia, non è ancora chiaro se ci fossero i figli in casa, sono stati costretti a rimanere fermi mentre la banda svuotava la cassaforte. Dalle prime informazioni diffuse dalla polizia nessuno è rimasto ferito.

Le indagini

Le indagini sono in corso per risalire ai sei, sono state sequestrate alcuni filmati delle telecamere nella strada.