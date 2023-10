Rapina da film nel centro di Roma: la banda del buco ruba 4 mln di gioielli

Rapina da film nel pieno centro di Roma. Si sono introdotti nel palazzo accanto in piena notte. Obiettivo la cassaforte della gioielleria accanto, quella in via Bocca di Leone, nel cuore del Tridente. Con un piccone hanno fatto un buco nella parete fino a raggiungere il caveau per poi aprirlo con la fiamma ossidrica.

È successo nella notte tra il 2 e il 3 ottobre.

Caccia alla banda

La banda, sulla quale ora indagano i carabinieri di San Lorenzo in Lucina, è fuggita con i preziosi senza mai entrare in gioielleria e quindi riuscendo a non far suonare l'allarme. Quando stamattina i titolari sono entrati nel negozio e hanno aperto la cassaforte, hanno notato il foro all’interno.

Come in un film

L'operazione chirurgica, l'insonorizzazione dei rumori, l'arrivo al centimetro nel lato esatto della cassaforte fanno pensare a una banda di superesperti o comunque a un basista che ha indicato alla perfezione il muro da forare e l'ammontare del bottino che, secondo fondi investigative, supera i 4 milioni di euro Le indagini sono in corso, al momento non risultano testimoni mentre si analizzano le telecamere in strada.

Il precedente

A pochi metri da via Bocca di Leone, 9 anni fa ci fu un colpo che fece storia: la rapina in via Condotti usando un carro gru come ariere. Dopo settimane di indagini la banda di ladri fu catturata dalla stessa squadra di piazza in Lucina che sta investigando oggi.