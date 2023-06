Rapina del Rolex: gli portano via dal polso un orologio da 30mila euro

Rapina del Rolex: due uomini di origine algerina si sono avvicinati alla vittima e gli hanno abilmente sfilato dal polso un orologio dal 30mila euro, per poi darsi alla fuga. Dopo attente indagini i due sono stati ritrovati e arrestati.

Il fatto è accaduto lo scorso maggio. Uno dei due indagati si sarebbe avvicinato alla vittima del furto con la scusa di aiutare a pulirsi, essendosi sporcato con del liquido. “Aspetti - gli avrebbe detto - l'aiuto a pulirsi”. Nel far questo, il ladro è riuscito a sfilargli il costoso Rolex dal polso. Dopodiché il malvivente si è allontanato con la refurtiva, salendo a bordo di una berlina con targa spagnola, guidata da un complice, per poi darsi alla fuga. Quando la vittima si è accorto di non avere più l'orologio, era troppo tardi.

Le indagini e l'arresto

Subito la vittima ha denunciato il furto del costoso orologio. Sono partite le indagini, condotte da dal personale dei Falchi della Squadra Mobile romana. Infine i due presunti colpevoli sono stati rintracciati in un camping lungo la via Aurelia. Si tratta di un 53enne e di un 37enne, entrambi di origine algerina. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di 2000 euro in contanti, un borsello di alto valore e un orologio da almeno 10mila euro di cui non hanno saputo spiegare la provenienza.

Per queste ragioni i due sono stati arrestati. La procura ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto. Il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.