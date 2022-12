Rapina un supermercato e aggredisce il direttore: arrestato un 30enne

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Tomba di Nerone ed è stato condotto in custodia cautelare in carcere. L'uomo ha tentato di rapinare un supermercato in via di Grottarossa e ha aggredito il direttore, ferendolo. Il 30enne è accusato di rapina e lesioni.

Il fatto è successo ai primi di settembre. L'uomo è entrato nel supermercato e ha preso della merce dagli scaffali, tra cui un barattolo di Nutella. Poi è uscito senza pagare. Quando il direttore lo ha inseguito chiedendogli di restituire la merce, l'uomo gli ha tirato in faccia il barattolo di Nutella. Non contento, prima di fuggire, il 30enne ha infierito sul direttore colpendolo con calci e pugni, per poi dileguarsi.

Il direttore ha riportato una frattura della mascella e altre ferite, con una prognosi di 30 giorni.

Le indagini

Subito sono stati allertati i Carabinieri che hanno cominciato a indagare per rintracciare l'uomo, coordinati dalla Procura di Roma. Raccogliendo le testimonianze e grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno ricostruito i fatti e sono riusciti a identificare l'uomo. Si tratta di un 30enne originario della provincia di Latina con dei precedenti. Il tribunale ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere.