Rapinatore come nei film: condannato fugge a quattro inseguimenti in un mese

L'uomo è stato arrestato dopo una caccia di sei mesi. Era evaso dai domiciliari per evitare il carcere dopo una rapina.

Dopo un mese di inseguimenti il latitante, un cittadino italiano di 37 anni, è stato fermato in zona Tiburtino III.

La caccia come nei film

L'uomo aveva una condanna di quattro anni e sei mesi e dopo essere fuggito dai domiciliari lo scorso aprile, è stato rintracciato a Roma ad agosto ma in più occasioni era riuscito a fuggire agli agenti. La prima volta aveva abbandonato uno scooter rubato, riuscendo a scappare a piedi, per poi fuggire sempre in motorino altre due volte il 30 agosto. È al quarto tentativo che la polizia è riuscita a fermarlo mentre tentava l'ennesima fuga dopo aver abbandonato un'auto nella quale sono stati trovati arnesi per lo scasso e delle cartucce calibro 12. Il latitante dovrà ora scontare la sentenza del tribunale di Roma.