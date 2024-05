RC auto, stangata Capitale: da giugno aumenti per le assicurazioni del 27%

Un aumento dei prezzi delle assicurazioni RC Auto nella Regione Lazio a partire dal prossimo giugno 2024. Con un incremento medio del 26,9% rispetto all'anno precedente, una vera e propria stangata che vede Roma seconda solo a Napoli e prima di Palermo in Italia.

Una corsa al rialzo che costerà in media 85 euro in più annue per ogni assicurato. A dirlo sono i dati dell'Ania e dell'osservatorio sulle assicurazioni italiane.

Il trend

Il trend crescente dell'RC Auto non si ferma: l’Osservatorio Assicurativo prevede nel mese di ottobre un premio medio di 453 euro, un importo più alto del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023 (che tra l'altro aveva già segnato un balzo in avanti rispetto al 2022).

La regione

Ma se a Roma gli aumenti saranno sensibile nel compresso della regione Lazio la situazione è anche peggiore con un aumento medio su base annua del 29,5%:: la media del premio pagato dagli automobilisti è di 501,9 euro, valore che fa risultare questo territorio come la seconda area d’Italia con le tariffe più elevate, dopo la Campania con 722 euro.

Il focus provincia per provincia

Scendendo nel dettaglio è possibile stilare una classifica delle Province che hanno segnato gli incrementi maggiori. La prima posizione è occupata da Rieti, dove a ottobre le tariffe sono salite del +45,7% rispetto a dodici mesi prima, raggiungendo i 497,9 euro; mentre a seguire troviamo Roma, con un +30,1% e 510,4 euro. Le altre Province vedono invece aumenti inferiori alla media regionale. Se a Latina e Frosinone gli automobilisti hanno pagato rispettivamente un +26,4% (491 euro) e +25,3% (412 euro), la città di Viterbo, invece, ha segnato un rialzo solo del 16,2% (arrivando a 384,3 euro).

Le garanzie richieste

Per quanto riguarda le altre coperture accessorie, il 24,7% degli utenti del Lazio ha scelto la polizza infortuni conducente e il 20,6% il furto e incendio. Quest’ultima costa in media 165 euro, ma protegge l’automobilista garantendo un risarcimento pari al valore commerciale dell’auto nel momento in cui si verifica una delle due eventualità.