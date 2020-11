Rebibbia, l'ultima trovata dei detenuti: micro cellulari nei palloni da calcio

Carcere di Rebibbia, l'ultima trovata dei detenuti del penitenziario romano: nascondere dei micro cellulari all'interno dei palloni da calcio. A ritrovarli, all'interno della sala “ping pong”, gli agenti della polizia penitenziaria.

A darne notizia, in una nota, è stato il segretario generale aggiunto della Fns Cisl, Massimo Costantino: “Durante una perquisizione del Reparto G9 del carcere Rebibbia di Roma, e nello specifico all'interno della sala denominata 'ping pong' sono stati trovati 5 micro telefoni cellulari , nascosti all'interno di due palloni da calcio. Occorre ricordare che il personale anche in questo difficile momento epidemiologico espleta egregiamente il proprio servizio sempre attento alla sicurezza non solo esterna ma anche a quella interna. Un plauso da parte della Fns Cisl Lazio a tutto il personale intervenuto.