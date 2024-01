Record di incidenti, stangata sulle assicurazioni dei romani: polizze a +38%

Nella Capitale il 2023 è stato un anno nero per numero di incidenti. Roma è la città italiana con più sinistri. Ed ecco che scatta la stangata sull'Rca, le assicurazioni auto subiranno un rincaro medio del 38%. Tradotto in soldoni circa 180 euro in più per ogni veicolo.

Un vero e proprio salasso che sta per abbattersi sugli automobilisti residenti a Roma.

Caro polizza

Il gran numero di incidenti sulle strade della Capitale fa vedere i suoi effetti anche sui portafogli dei romani: nella capitale aumenta in media di 180 euro la polizza Rc Auto, l’assicurazione obbligatoria per legge per tutti gli automobilisti. A dirlo è il report dell’osservatorio di Facile.it, uno dei principali portali nazionali che si occupa di comparazione dei prodotti, compresi quelli assicurativi. Secondo il report quest’anno a Roma la polizza Rc Auto (responsabilità civile autoveicoli) aumenterà in media di 180,53 euro per ogni automobilista capitolino: a dicembre 2022 il premio Rc Auto, ovvero il costo per assicurare la propria auto, era in media di 470 euro a testa. A dicembre 2023 è invece passato a 650 euro, con un balzo in avanti di +38,4%.

Anche in Regione non si scherza

Non va meglio a livello regionale: un anno fa la somma da pagare per assicurare la propria auto era in media di 466 euro a testa mentre adesso è aumentata fino a 643 euro. Nel dettaglio, secondo l’osservatorio di Facile.it, sono oltre 72mila gli automobilisti laziali che quest’anno vedranno aumentare il costo della polizza Rc Auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, con un incremento in termini percentuali di +2,54% (superiore alla media nazionale ferma al +2,33%) rispetto allo scorso anno: è proprio questo dato a far aumentare la media delle tariffe della polizza Rc Auto per tutti, anche per gli automobilisti virtuosi che non hanno fatto incidenti.

Rincara pure l'assistenza stradale

L’emergenza sulle strade capitoline legata agli incidenti si vede anche analizzando il tipo di garanzie accessorie sottoscritte a dicembre 2023, ovvero le opzioni aggiunte alla tariffa base della polizza assicurativa: l’opzione preferita a Roma e nel Lazio è l’assistenza stradale in caso di sinistro, selezionata dal 41,9% degli automobilisti. Seguono tra le coperture aggiuntive maggiormente richieste la garanzia infortuni conducente (21,9%), la tutela legale (17%) e infine, ultima e staccata, la copertura furto e incendio (12,1%): molte macchine sono di seconda mano o vecchie e anche questo è un segnale del timore degli automobilisti romani di incidenti nel traffico capitolino.

Impennata dopo il Covid

La ripresa della frequenza degli incidenti ormai a livelli pre Covid e l'aumento del costo dei sinistri dovuto alle recenti impennate inflattive comporta un netto incremento delle tariffe Rc auto”, spiega Andrea Ghizzoni managing director di Facile.it. “Dato che le compagnie assicurative stanno reagendo a questo contesto alzando i prezzi anche al rinnovo, è importante cercare la migliore alternativa valutando con attenzione le diverse offerte a disposizione sul mercato”.