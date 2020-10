Roma

Giovedì, 1 ottobre 2020 - 12:53:00 Recovery fund alla romana. Per Raggi solo rifiuti e trasporti. Zero economia Il sindaco Raggi annuncia ma non presenta progetti per 25 miliardi. Temi vaghi come sostenibilità e nuova strategia sui rifiuti

Recovery Fund: per Roma vale progetti per 25 miliardi tutti destinati a rifiuti e traffico. L'elenco dei progetti è stato annunciato ma non presentato dal sindaco Virginia Raggi che ha anticipato i temi sui quali il Campidoglio è al lavoro. “Abbiamo presentato un elenco di progetti da 25 miliardi a valere sui fondi del recovery fund dove la chiave della sostenibilità è a 360 gradi – ha detto al Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis - i territori come motore dello sviluppo sostenibile”. Grande assente dai progetti, il problema dell'economia e del lavoro, Raggi ha spiegato che “Abbiamo progetti per circa 12 miliardi sullo sviluppo della mobilità sostenibile ossia ci facciamo finanziare i progetti del Pums. Abbiamo altri centinaia di milioni sull'economia circolare, perché abbiamo necessità di finanziare il piano industriale della nostra città sul piano dei rifiuti perché la nostra azienda non ha un'impiantistica, visto che tra l'altro è andato bruciato uno dei nostri impianti di trattamento. Diventa l'occasione per cambiare completamente modello”. Altre politiche citate sono quelle dell'abitare, della rigenerazione urbana e del “costruire sul costruito”.