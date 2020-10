Recovery fund e comunali Roma 2021: Cremonesi dialoga con il prof Gilardoni

Recovery fund e comunali Roma 2021: l'avvocato e manager Giancarlo Cremonesi, presidente dell'Associazione “Il Timone”, si confronta con Andrea Gilardoni, docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Bocconi di Milano e Presidente Osservatorio “I Costi del non Fare”.

L'incontro avverrà mercoledì 21 ottobre, alle ore 11, sulla piattaforma Zoom, sarà il primo appuntamento del ciclo di incontri digitali “Oi dialogoi”. Il ciclo di incontri ha come obiettivo quello di confrontarsi con esperti del mondo della economia, della politica, della società.

Mai come oggi il “costo del non fare” sarebbe devastante per il nostro Paese e per il futuro delle prossime generazioni. L'Italia alle prese con la seconda ondata del Coronavirus deve affrontare la grande sfida: arginare l'avanzata della pandemia e il numero dei contagi e, nello stesso tempo, tutelare il tessuto economico e sociale già provato da anni di crisi.

Burocrazie inefficienti, spesa pubblica produttiva bloccata, opere pubbliche ferme sono alcuni dei “vizi capitali” che nel corso degli anni hanno contribuito a rallentare lo sviluppo e logorare il sistema occupazionale e imprenditoriale. Quali sono le priorità su cui intervenire? Tra 7 mesi i cittadini romani torneranno al voto per scegliere il sindaco e l'amministrazione che governerà la capitale nell'era, si spera, del post Covid. Di cosa ha bisogno Roma?

L'incontro integrale sarà successivamente pubblicato sulla pagina Facebook dell'Associazione Il Timone e su quella ufficiale di Giancarlo Cremonesi.