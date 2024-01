Redditi degli assessori, la Segnalini dichiara più di Gualtieri: ecco i 730

Due donne al comando. Almeno per la dichiarazione dei redditi in testa alla classifica c'è Ornella Segnalini, seguita dalla vicesindaca Silvia Scozzese e dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Gualtieri giù dal podio, al quarto posto, il primo cittadino.

A dirlo sono le dichiarazioni dei redditi presentate dalla Giunta comunale.

Giunta più costosa: +20% rispetto all'era Raggi

Rispetto alla giunta Raggi le casse comunali erogano circa il 20%, un aumento dovuto all'innazalmento degli stipendi votato proprio all'insediamento della coalizione Dem. Ma andiamo alle dichiarazione dei redditi: Gualtieri percepisce poco più di 150mila euro lordi l'anno, circa 12.500 al mese. I suoi assessori guadagnano invece 97.563 euro (8130 al mese), contro i 90.312 dell'era Raggi (7.526 al mese). L'unica eccezione a questa regola riguarda l'assessora al bilancio e vicesindaca Silvia Scozzese, che nel 2023 ha portato a casa poco meno di 4.700 euro al mese (56.280 in totale). Un gap che Scozzese ha colmato con i 48mila euro lordi percepiti nel 2023 in qualità di "esperto del Commissario per la ricostruzione del sisma 2016 con l'incarico di curare i rapporti istituzionali" e con altre consulenze governative.

Quanto dichiarano gli assessori

In cima alla classifica c'è l'assessora Ornella Segnalini, che nel 2023 ha dichiarato quasi 277mila euro. Oltre allo stipendio da assessora, infatti, dichiara anche l'incarico di commissario straordinario per il completamento della diga di Pietrarossa in Sicilia: 50mila euro di parte fissa più altri 50mila a raggiungimento dei tre obiettivi. Al secondo posto c'è la vicesindaca e assessora al bilancio Silvia Scozzese, che per l'anno fiscale 2022 ha dichiarato redditi per quasi 224mila euro. Terzo l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che nel 2022 ha portato a casa 131.700 euro. Quarto il sindaco Gualtieri. Poi: l'assessora al Sociale Barbara Funari (oltre 95.600 euro dichiarati nel 2022), l'assessore al Personale Andrea Catarci con 92mila euro, l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia (90.321 euro), l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi (circa 90mila euro dichiarati nel 2022, quasi il doppio dei 48,737 del 2021).

I più poveri

I più "poveri" sono: l'assessore al Commercio Monica Lucarelli (poco meno di 85mila euro), l'assessore alla Cultura Miguel Gotor (82.355euro) e l'assessore al Turismo Alessandro Onorato (75.539 euro). Ultime ruote del carro: l'assessora alla Scuola Claudia Pratelli (40.228 euro) e l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi, con appena 22.672 euro che, con questa dichiarazione, potrebbe usufruire anche dei bonus governativi su carburante, luce e gas.