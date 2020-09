Referendum Roma, Destra divisa: ai Parioli vince il No, ma estremisti esultano

Referendum, a Roma la Destra si spacca alle urne: una parte esulta per la vittoria del Sì al taglio dei parlamentari; un'altra si oppone e ai Parioli, storico quartiere roccaforte della Destra romana, fa vincere il No con il 57%.

È così una Roma a due facce quella che la Destra si trova alla fine dello spoglio del Referendum costituzionale. I quartieri Parioli e San Lorenzo sono stati infatti gli unici due dove il No ha prevalso (a Roma ha vinto il 60,2%).

Il dato sorprende visto che l'estrema destra romana del comitato “Destra per il Sì” di Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni, immediatamente dopo il risultato definitio del Referendum, ha esultato per la vittoria: “Il Comitato della “Destra per il si” esprime piena soddisfazione per l’annunciato successo al referendum del SI relativo alla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni, a nome delle associazioni che si riconoscono nella fondazione Rivolta Ideale, rivolgono un ringraziamento a tutti gli italiani che hanno compreso la necessità di modificare una desueta Costituzione, nata alla fine degli anni ’40, che ha dato vita alla Repubblica Parlamentare con due Camere che esprimono funzioni simili, e che ora necessita di un adeguamento alle esigenze della attuale Repubblica, anche alla luce del risultato elettorale. Ci si propone infatti di snellire i tempi delle varie procedure per avere un’attività politica più funzionale. Martedì 29 settembre, alle ore 18,00, presso la sala Convegni del CIS (PiazzaTuscolo), avrà luogo un incontro sul tema: “ANALISI DEL VOTO E PROSPETTIVE DELLA COALIZIONE DI CENTRO DESTRA”. Interverranno esponenti della politica e dell’informazione”.