Regalo di Natale aziendale, dal pandoro al prosecco: un dono solidale è meglio

Natale è sempre più vicino e se molti di noi amano la folle corsa ai regali, qualcuno deve prepararsi invece con largo anticipo: le aziende. I regali aziendali di Natale non sono solo una tradizione ma anche un’opportunità di marketing. I cadeau con cui omaggiano clienti e dipendenti dicono molto di un’azienda, dei suoi valori, delle sue scelte: la qualificano, le danno un valore.

E questo vale ancora di più quest’anno, quello in cui la pandemia ha stravolto la vita di tutti noi, mostrato la debolezza delle nostre società e la fragilità di chi è più esposto al rischio. Il nostro consiglio è dunque quello di provare a fare la differenza con un regalo che non faccia del bene solo a chi lo riceve ma anche a chi è in difficoltà.

Questo non vuol dire rinunciare all’invio del panettone o di una sempre gradita bottiglia di prosecco perché esistono soluzioni che vi permetteranno di poter compiere dei gesti altruisti senza rinunciarvi.

L'Ail, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, offre ad esempio nella sezione del suo shop dedicata al natale una serie di prodotti che, ad un costo di acquisto assolutamente accessibile, vi permetteranno di dare un’immagine della vostra azienda non solo attenta ai clienti ma anche ai bisogni della società. Si va da pandori e panettoni a prosecco e torrone, biglietti di auguri e lettere personalizzabili ma anche gadget solidali, come bracciali, tazze e shopper.

Potete fare la vostra scelta sulla base del budget a disposizione, che può sempre variare da cliente a cliente, ma otterrete sempre lo stesso risultato: aiutare i pazienti affetti da tumore del sangue che, in quanto immunodepressi, stanno fronteggiando un momento molto duro e più delicato del solito. Potrete, infatti, aiutare AIL, ad esempio a garantire l’assistenza medica domiciliare per questi pazienti, permettendogli non solo di poter affrontare la malattia in una maniera più sicura, lontani dalla possibilità di contagio, ma anche a fianco dei loro cari, in un giorno che per tutti noi vuol dire famiglia.

I regali solidali sono inoltre soggetti ad agevolazioni fiscali: le aziende che donano merci, materie prime o qualsiasi altro bene che possa essere utile a un’organizzazione non profit, possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Insomma: vai del bene e ti fa bene.