Regionali, Bergamo: “Pd e 5 Stelle lavorino insieme: divorzio è solo tattico”

Nel Lazio i 5 Stelle e il Partito Democratico si sono ormai separati e stanno su fronti contrapposti alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023. Luca Bergamo, ex assessore della Raggi e oggi passato a Demos, considera “un’assoluta follia questa separazione che è frutto di un tatticismo che non condivido. Ho sempre avuto la convinzione che Pd e Movimento 5 Stelle dovessero lavorare insieme”.

“Sto lavorando - ha detto Bergamo - insieme a Paolo Ciani affinché in caso di vittoria si possa lavorare insieme e nel caso di sconfitta per un’opposizione unita”.

E un primo argomento di collaborazione tra le due forze, potrebbe essere proprio quello che le ha divise: il termovalorizzatore. “Demos si è espressa contro - spiega Bergamo - è decisione del Parlamento con l’attribuzione del commissariamento al Sindaco di Roma. La Regione può fare soprattutto moral suasion: ovvero far si che l’impianto sia di dimensioni proporzionate e che sia inserito su un piano di medio periodo che lavori sul vero riciclo dell’economia circolare. L’attuale raccolta differenziata è fatta di prodotti che l’industria mette sul mercato, che non sono riciclabili, quindi una parte di residuo che va trattata attraverso l’incenerimento resta comunque necessaria finché il packaging non sarà composto tutto di materiale riciclabile”.