Regionali, Forza Italia si prepara all'ultima corsa: riunione con i ministri

In vista delle regionali del 12 e 13 febbraio, Forza Italia si prepara all'ultima corsa elettorale: il partito si riunirà con dirigenti e quadri, nazionali e locali, nonché con i ministri di Forza Italia nel Governo, Tajani, Bernini, Casellati, Fratin, Zangrillo, Sisto e Valentini. Altri leader e dirigenti presenti saranno: il coordinatore di Roma Maurizio Gasparri, il coordinatore regionale Claudio Fazzone e della provincia di Roma Alessandro Battilocchio.

La riunione si svolgerà all'Hotel Ergife di Roma. “Quella di domani - spiegano da Forza Italia - sarà l'occasione per condividere insieme a tutti i militanti il lavoro che Forza Italia sta portando avanti nel Governo e lanciare le proposte per la collaborazione con la nuova giunta di centrodestra che tra pochi giorni governerà il Lazio”.

“La presenza di Ministri e viceministri è un segnale di attenzione nei confronti di questo territorio che da anni ha subito l'inerzia e l'incompetenza delle giunte Zingaretti. Il Lazio ha bisogno di interventi immediati per ripartire e avere a livello centrale punti di riferimento come i nostri rappresentanti è certamente una garanzia su cui anche il futuro presidente Rocca, che sarà con noi in un video collegamento, potrà contare”.