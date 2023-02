Regionali Lazio 2023: i dati definitivi delle liste a Roma e nelle province

Regionali Lazio 2023: ecco i dati definitivi delle liste a Roma e nelle altre province del Lazio. Per il candidato Francesco Rocca e per Fratelli d'Italia è un trionfo netto, sia a Roma che nelle province. Il dato più alto è nella provincia di Latina, dove il candidato del centrodestra ha preso addirittura il 67,57%. Per Fratelli d'Italia, invece il dato più alto è nella provincia di Viterbo, con il 38,86%.

Al livello regionale i dati sono questi: Francesco Rocca ha vinto con il 53,88% dei voti. La coalizione che lo sostiene, invece ha preso complessivamente il 55,34%, corrispondente a 30 seggi su 50, una maggioranza schiacciante. Fratelli d'Italia è il primo partito della Regione con 33,62% e un totale di 22 consiglieri. Nel centrodestra seguono la Lega (8,52% e 3 seggi) e Forza Italia (8,43%, e 3 seggi). La lista civica per Rocca si è fermata al 2,03% e 1 seggio. Non superano il 2% invece l'Udc (1 consigliere) e Noi Moderati-Rinascimento.

Il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato ha preso invece il 33,5%. La coalizione si è fermata invece al 33,58%. Il Pd ha preso il 20,25%, corrispondenti a 10 consiglieri. Il Terzo Polo si è fermato al 4,07% (2 seggi in Consiglio Regionale), mentre la lista civica per D'Amato ha preso il 3,05% (1 consigliere). Alleanza Verdi e Sinistra ha preso il 2,74% e 1 consigliere. Sotto il 2% le liste di Demos, +Europa e Psi.

Risultato deludente, invece per Donatella Bianchi e per il Movimento 5 Stelle. La Bianchi ha superato di poco il 10%, mentre i 5 Stelle si sono fermati all'8,54% (4 seggi in Consiglio Regionale). Sotto il 2% il Polo Progressista, che però è riuscito a prendersi almeno un seggio.

Le altre due candidate, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista e Rosa Rinaldi per l'Unione Popolare, non hanno raggiunto nemmeno l'1%.

I risultati a Roma

I risultati nella Città Metropolitana di Roma sono in linea con quelli complessivi regionali. Rocca e la coalizione di centrodestra hanno trionfato rispettivamente con il 50,27% e il 51,67%. FdI è il primo partito con il 34,3%, seguono Lega e Forza Italia con il 6,7% e il 6,12%. La lista civica per Rocca si ferma 2,03%, mentre non superano il 2% Udc e Noi Moderati. Il Pd a Roma e provincia è arrivato al 20,9 e si conferma anche qui come secondo partito. Va meglio Azione-Italia Viva, con il 5,32%. La lista civica per D'Amato e l'Alleanza Verdi e Sinistra si fermano invece al 3,41 e 3,35. sotto il 2% le altre liste della coalizione. I 5 Stelle si fermano al 9,39%, il risultato più alto a livello provinciale, e il Polo Progressista all'1,34%. Solo nella Città Metropolitana di Roma la coalizione che reggeva Donatella Bianchi è riuscita ad ottenere dei seggi.

I risultati nelle province: Latina

La provincia con i risultati migliori per Francesco Rocca e il centrodestra è sicuramente quella di Latina. Il candidato del centrodestra a superato il 67%, mentre la sua coalizione ha sfiorato il 70%. Fratelli d'Italia ha ottenuto il 32,56%. Buono il risutlato di Forza Italia che in questa provincia ha preso il 20,46%. Segue la Lega con il 12,71%. L'Unione di Centro ha superato di poco il 2%, mentre le altre forze della coalizione non hanno superato l'1%. Male per il Pd in provincia di Latina: il partito si è fermato al 12%. Azione-Italia Viva ha ottenuto il 4%. Il Movimento 5 Stelle ha preso appena il 7,54%. Tutte le altre liste hanno preso meno dell'1%.

I risultati nelle province: Rieti

Nella provincia di Rieti, Rocca ha superato ampiamente il 60, arrivando al 65,57%. Il centrodestra ha preso complessivamente il 68,3%. Con il 32,18%, Fratelli d'Italia è il primo partito della provincia ed è l'unico a prendere i due consiglieri che la rappresentano in Consiglio Regionale. Bene la Lega che arriva al 23,63%. Forza Italia è ferma al 6,3%. La lista civica per Rocca al 3,37%. Udc e Noi Moderati non superano il 2%. Il Pd ha preso il 17,32%. Segue la lista civica per D'Amato, ferma al 3,19%. Male per Azione-Italia Viva e per l'Alleanza Verdi e Sinistra che non hanno varcato la soglia del 2%. I 5 Stelle si fermano al 6,12%, il risultato peggiore a livello provinciale.

I risultati nelle province: Viterbo

Rocca ha preso il 62,58 a Viterbo, mentre il centrodestra il 63,38%. Fratelli d'Italia ha preso il 38,86%, il risultato migliore a livello provinciale. Forza Italia sfiora il 10%, mentre la Lega arriva al 6,46%. La lista civica per Rocca ha preso il 3,7%, mentre l'Udc si è fermata al 2,67%. Il Pd ha preso il 21,92%, mentre Azione-Italia Viva ha preso appena il 2,31%. Male per le altre liste della coalizione, tutte sotto il 2%. Il 5 Stelle si è fermato al 6,76%.

I risultati nelle province: Frosinone

I risultati di Rocca e del centrodestra in provincia di Frosinone sono questi: 55,81% e 55,82%. Fratelli d'Italia ha preso il 28,11%, il risultato più basso a livello provinciale. Seguono Lega e Forza Italia con il 12,32% e il 10,46%. L'Udc si ferma al 2,62%. La lista civica per Rocca e Noi Moderati non superano il 2%. Il Pd arriva al 22,66% il risultato più alto a livello provinciale. Bene Azione-Italia Viva con il 5,01%. La lista civica per D'Amato ottiene appena il 2,74%. Sotto il 2% le altre liste della coalizione. I 5 Stelle arrivano appena al 6,14%.