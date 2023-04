Regione Lazio, Anas riapre la galleria di Colle Giardino sulla via Salaria

L'Anas ha riaperto al traffico la galleria di Colle Giardino, sulla Salaria in direzione Rieti. Si è quindi concluso la prima fase della manutenzione avviata nel giugno del 2021.

I lavori prevedevano l'ammodernamento degli impianti tecnologici della galleria. In primo luogo sono stati smantellati gli impianti obsoleti, sostituendoli con dispositivi più avanzati, così da aumentare gli standard di sicurezza per gli utenti. Tra queste tecnologie ci sono: un sistema di rilevazione incendi in galleria mediante fibrolaser, impianti di telecontrollo e video sorveglianza, illuminazione della galleria con LED, la raccolta di liquidi infiammabili sversati, la ventilazione automatizzata e controllata in remoto, l’impianto idrico antincendio, l’impianto sos e di segnaletica luminosa di emergenza.

L'investimento per l'ammodernamento delle gallerie nelle due direzioni è di 31 milioni.