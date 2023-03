Regione Lazio, dimissioni Bianchi, Gasparri: “No alle porte girevoli in Rai”

La decisione di Donatella Bianchi di lasciare il seggio appena ottenuto in Consiglio Regionale, dimettendosi, ha scatenato le critiche del senatore Maurizio Gasparri. “Vuole tornare in Rai? - ha detto l'onorevole - no alle porte girevoli. La tv pubblica non è un locale dove si entra e si esce a proprio piacimento”.

Queste le critiche del coordinatore romano di Forza Italia sulle dimissioni di Donatella Bianchi. Per il senatore con questa decisione la Bianchi “non rispetta gli elettori, benché non numerosissimi, che l'avevano votata. Dimostrando come lei ed i grillini interpretino la democrazia. La linea sarebbe: partecipo e se non ottengo quello che voglio rinuncio a rappresentare chi ha creduto alle mie chiacchiere. Mi dispiace per quelli che hanno votato Donatella Bianchi e che vedono tradito il loro voto che non sarà da lei rappresentato in Consiglio regionale”.

“La Rai non sia arrendevole: no porte girevoli”

“Bianchi forse pensa - aggiunge Gasparri - interpretando il cosiddetto ‘spirito delle porte girevoli’, di tornare a condurre i suoi programmi Rai. Spero proprio che l'azienda non sia arrendevole. Tutti hanno diritto di fare politica. Ma non di fare politica e conduzione televisiva a giorni alterni secondo i propri desideri e le proprie presunte convenienze. Questo non sarebbe serio”