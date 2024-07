Regione Lazio, il Pd attacca: "Maggioranza divisa, salta il numero legale" VIDEO

Il Pd va all'attacco della maggioranza nel Consiglio Regionale del Lazio. Anche oggi, mercoledì 24 luglio, i lavori sono stati interrotti per la mancanza del numero legale.

A renderlo noto è stata la consigliera Pd Eleonora Mattia.

La denuncia

“Siamo in aula con tutte le forze di opposizione per discutere dei provvedimenti importanti che riguardano il futuro delle cittadine e dei cittadini del Lazio, come l’assestamento di bilancio e altri documenti relativi al bilancio. Abbiamo dovuto interrompere la seduta perché alcune forze di maggioranza, Forza Italia e Noi Moderati, non si sono presentate e hanno quindi fatto saltare il numero legale. Noi resteremo qui a combattere per i diritti delle nostre comunità mentre la maggioranza che governa la Regione Lazio si è chiusa dentro una stanza a combattere per una poltrona”. Così in un video su Instagram la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, durante la sospensione dell’aula alla Pisana.