Regione Lazio, infornata di promozioni d'agosto. A Lazio Crea aumenti per 14

Lazio Crea, il gioiello della Regione Lazio di Nicola Zingaretti; società di informatica ma anche cassaforte dei fondi Covid, dà il via ad una serie di promozioni d'agosto che puzzano di pasticcio burocratico. Almeno a pensare bene.

Proprio nella settimana antecedente il Ferragosto, esattamente il giorno martedì 4, sono stati pubblicati sulla intranet, ben 14 avvisi per altrettante posizioni aperte alle quali possono ambire i dipendenti della società che hanno i requisiti. Si tratta ovviamente di possibilità di promozione che hanno tutte in comune la massima urgenza, a tal punto che dalla data di pubblicazione sulla intranet societaria, ci sono solo 10 giorni di tempo per poter presentare la domanda, corredata dalla documentazione richiesta. Dieci giorni che portano la scadenza perentoria al giorno 14 con l'aggiunta che la documentazione deve essere presentata brevi mani, perché gli avvisi sono chiari: “Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura entro i termini stabiliti, mediante consegna diretta a mano ovvero a mezzo del servizio postale oppure corriere autorizzato, in busta sigillata presso gli uffici di LazioCrea S.p.A., in Via del Serafico n. 107 - 00142 Roma. Fa fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione della suddetta busta presso il suddetto indirizzo della LazioCrea. Saranno pertanto ininfluenti la data e l’ora di spedizione ovvero la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto destinatario oppure la data e l’ora di ricezione presso luoghi diversi dal predetto indirizzo. In ogni caso, LazioCrea declina sin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta busta entro il termine perentorio sopra indicato. Infatti i rischi derivanti dalla mancata consegna o dal mancato recapito della busta entro il termine perentorio previsto, rimangono a completo carico del candidato, da qualsiasi causa dipendano e indipendentemente dalla modalità prescelta per l’invio della busta medesima”.

Insomma, chi è andato in ferie nella prima settimana di agosto e non ha programmato di rientrare entro il 14, può anche salutare la promozione e dire addio a ogni possibilità di carriera, perch non si può fdare delle Poste e neanche dei corrieri.

Ai lettori la scelta su come interpretare le scelte della società della Regione Lazio: 1) Le risorse umane hanno dimenticato che ad agosto ci sono le ferie e che quindi i dipendenti – alcuni dei quali da febbraio in smart working – di fatto sono impossibilitati ad ambire ad un avanzamento di carriera; 2) Le risorse umane hanno deciso a tavolino che le promozioni sono destinate solo a chi è in sede o al lavoro e che gli altri dovranno aspettare chissà quanto tempo.

Ecco allora le posizioni aperte: un “quadro” per la Divisione Sicurezza Informatica; un quadro per l'Amministrazione e Finanza, un “quadro” per la Divisione affari Legali; un “quadro” per la Divisione Sistemi Infrastrutturali; un “quadro” per la Divisione Sistemi di Governo della Sanità; un “quadro” per la Divisione Risorse Umane; un “quadro” per la Struttura della Presidenza; un quadro” per la Divisione Servizi generali e Sicurezza sui luoghi di lavoro; un “quadro” per Strutture della Presidenza, Responsabile della Funzione Privacy; un “quadro” per la Divisione Affari Legali, Gare e Acquisti; un “quadro” per la Divisione Sistemi di Emergenza; un “quadro” per la Divisione Valorizzazione del Patrimonio Culturale; un “quadro” per la Divisione Semplificazione Amministrativa; e un “quadro” per la Direzione Organizzazione che portano le promozioni d'agosto a 14 persone. Forse già predestinate, vista la tempistica.