Regione Lazio, Lega e Pd perdono Cangemi e Lena e passano a Forza Italia

Forza Italia continua a fare campagna acquisti sui consiglieri regionali. Stavolta sono Lega e Pd a perdere i consiglieri: Pino Cangemi e Rodolfo Lena passano con i forzisti che ora sono il secondo partito assoluto dopo Fratelli d'Italia.

Una fuga totale verso il partito fondato da Berlusconi.

Il passaggio

Forza Italia sbanca al consiglio regionale del Lazio: in Aula sta per portare a termine un doppio colpo. Dopo l’approdo del consigliere Angelo Tripodi, che ha lasciato la Lega, potrebbero aggiungersi a breve anche il vicepresidente del Consiglio Pino Cangemi e il consigliere Rodolfo Lena, che sarebbero pronti a salutare rispettivamente Lega e Pd.

L'annuncio al congresso

I nuovi ingressi potrebbero essere ufficializzati ad aprile, anche se le trattative sono in via di definizione. Per quanto riguarda Cangemi si tratterebbe di un ritorno nel partito guidato da Antonio Tajani. In particolare, dopo aver declinato l’invito a candidarsi alle elezioni europee con la Lega, nonostante fosse spinto dal leader Matteo Salvini e dal sottosegretario Claudio Durigon, Cangemi ha aperto alla possibilitá concreta di lasciare il partito, in un primo momento, anche lui come Tripodi, per passare al misto. Il motivo ufficiale della sua rinuncia alla candidatura è il forte legame con il territorio, ma sulla decisione, infatti, avrebbero inciso anche le tensioni interne che la Lega sta attraversando sul territorio, le stesse che hanno portato il consigliere Tripodi a lasciare la Lega per passare a Forza Italia. A far scaldare i motori sono soprattutto le prove di forza tra Forza Italia e Lega oltre che le possibili candidature di quest’ultima al Parlamento europeo. Se quella di Cangemi è sfumata, secondo alcune indiscrezioni che circolano alla Pisana, sta per concretizzarsi, invece, quella della consigliera regionale della Lega, Laura Cartaginese.

Il risiko delle Europee

Dalle riunioni intercorse tra il segretario regionale della Lega, Davide Bordoni, e il sottosegretario Claudio Durigon, sul tavolo per il Lazio ci sarebbero cinque nomi per la corsa a Bruxelles: lo stesso Bordoni, gli europarlamentari uscenti Cinzia Bonfrisco e Matteo Adinolfi, Monica Picca, attualmente assessore alle Politiche sociali a Fiumicino e l’ex presidente del Consiglio regionale, Mario Abruzzese, che andrebbe in coppia con la stessa Cartaginese. Il Lazio rientra nella circoscrizione Italia Centrale che comprende altre 3 regioni: Toscana, Umbria e Marche, con 16 candidati in totale al Parlamento europeo. I cinque nomi della Lega per il Lazio al momento costituiscono una proposta su cui ragionare. Il nodo principale di confronto in queste settimane ha riguardato il futuro di Cangemi, per cui, secondo i rumors, non è da escludere un ruolo di rilievo in quota Forza Italia, in particolare un assessorato.