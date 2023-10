Regione Lazio, nomine per Arpa e Rome Technopol: ecco Aureli e Galletti

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha firmato i decreti per la nomina del dott. Tommaso Aureli come nuovo direttore dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio Arpa e, l’Avv. Antonino Galletti quale rappresentante della Regione Lazio nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rome Technopol.

All'Arpa Aureli: chi è

Tommaso Aureli, su proposta dell’assessore Elena Palazzo, è stato nominato dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca commissario straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (Arpa). Aureli, 61 anni, già dirigente regionale rimarrà in carica come commissario straordinario fino alla nomina del nuovo direttore generale.

Al Rome Technopol Galletti: la sua carriera

Avvocato Cassazionista del libero Foro di Roma, è nato a Roma il 23 novembre 1970. E’ sposato e padre di due figli. E' Consigliere nazionale forense ed è stato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2019 al 2022, prima è stato Consigliere del medesimo Ordine dal 2012 e poi Consigliere Tesoriere dal dicembre 2013. E' stato anche componente del Consiglio giudiziario del Distretto della Corte di Appello di Roma.E' docente della LUISS in diritto forense e docente di diritto pubblico per la Unimercatorum.Dal suo curriculum si evince anche un’ampia attività di formatore in ambito giuridico con prevalenza per il diritto amministrativo.