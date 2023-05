Regione Lazio, partono i saldi estivi: la data d'inizio è il 6 luglio

Per chi in estate avesse intenzione di fare shopping, la Giunta della Regione Lazio ha fissato la data d'inizio per i saldi estivi. La data è quella del 6 luglio 2023.

Stavolta si è deciso di farli partire con qualche giorno di ritardo, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese (che sarebbe stata il 2 luglio), per far partire i saldi nello stesso giorno in cui partono nelle altre Regioni, come deciso nella Conferenza delle Regioni.

Le regole dei saldi

Come sempre sarà vietato fare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all'apertura dei saldi stessi. I negozianti dovranno esporre il prezzo della merce scontata, specificando il prezzo originale e la percentuale dello sconto. Le merci scontate dovranno essere nettamente separate dalla merce non scontata.