Regione Lazio, Righini: “Entro il 2023 una legge sull'eno-oleoturismo

“Entro l'anno il Lazio avrà una legge sull’eno-oleoturismo” lo ha annunciato l'assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio Giancarlo Righini, durante l'evento “Un calice di biodiversità in cantina” a Velletri.

“Nei prossimi giorni - ha spiegato Righini - invieremo una prima bozza della proposta di legge alla direzione agricoltura, poi, entro l’estate la presenteremo nella commissione competente”.

La legge

“Sarà uno strumento legislativo – ha spiegato l'assessore - che avrà in particolare due duplici obiettivi: il primo è che questo strumento ci permetterà di investire per la promozione del territorio considerato che il brand Lazio fino ad oggi non è stato valorizzato come merita. Il secondo è quello della formazione. Come in tutti i settori lavorativi, infatti, servono le giuste competenze. Quindi chi si occupa della valorizzazione e della promozione del vino e di olio non può non avere grande conoscenza del settore e del territorio”.