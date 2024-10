Regione Lazio: “Rocca e FdI stappano negli States; Forza Italia sull'Aventino, in Consiglio si vota la fuffa”. La protesta del Pd

E in effetti Regione Lazio e Arsial il 20 e 21 ottobre sono volati negli States per la promozione dell'enologia regionale con 15 aziende del territorio e oltre al presidente Rocca, fanno parte della delegazione l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini e i vertici dell'Arsial. Nel frattempo i vertici di Forza Italia, da mesi sull'Aventino in attesa di un rimpasto di Giunta, assicurano che al termine della “bicchierata” americana, arriverò la soluzione.

Per il Pd è l'occasione per l'ennesimo affondo. Scrive Massimiliano Valeriani in una nota: “Dopo tre mesi di inattività, Il presidente, il mega assessore al bilancio, accompagnatori vari e dirigenti di aziende regionali, sono partiti tutti per gli States. Una settimana di importante missione enogastronomica nella fredda capitale del Michigan mentre la Regione è bloccata da una crisi politica di cui nessuno si occupa, e da una condotta d'aula dilettantistica che da una settimana costringe il Consiglio a discutere di ordini del giorno".

Valeriani: "Aspettiamo la fine della sceneggiata"

Conclude il consigliere Pd: "Aspettiamo con trepidazione la fine della vacanza americana per capire come si risolverà questa triste sceneggiata che la destra porta avanti da mesi”.