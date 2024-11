Regione Lazio, Rocca e lo schiaffo a Forza Italia: “Il rimpasto è panna montata, io in Consiglio? Ma va tutto bene”

Al quinto mese di “crisi” della Giunta regionale del Lazio, per la seconda volta il presidente Francesco Rocca torna a parlare e manda un messaggio all'alleato Forza Italia che chiede più spazio in Giunta: “Mi sembra una panna montata”.

Non è chiaro se il riferimento di Rocca è ai media che da mesi rincorrono cambio in Giunta richiesto dai forzisti, oppure è uno schiaffo all'alleato, oppure ancora un tentativo di uscire dal cul de sac nel quale è stato trascinato da una serie di veti incrociati che ha impedito una “pacifica composizione” delle richieste dei partiti che, più volte, si sono incontrati nel tentativo di definire un quadro di accordi.

Il presidente "terzo" rispetto ai partiti

Così Rocca fedele al ruolo che lo vede quasi “terzo” tra le resistenze legiste e le pretese forziste, giustifica i malumori: “Che ci siano dei confronti in una coalizione è fisiologico. Ma andrebbe verificato se l'azione amministrativa si è fermata o meno. Io dico che non si è mai fermata. Un rimpasto? Vediamo cosa avviene nei prossimi giorni. Noi non ci abbiamo mai pensato. Ora sto attendendo alcune risposte, ma tutto questo senza che la nostra azione si sia mai fermata".





Infine un messaggio interno alla struttura di comunicazione: "Dobbiamo essere anche più bravi noi nella comunicazione. Stiamo lavorando ma passa l'idea che ci sia una crisi. Non è vero”.