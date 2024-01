Regione Lazio sponsor della Lazio: Rocca in retromarcia. Giallo 300 da mila €

Regione Lazio sponsor della Ss Lazio in Supercoppa a Ryiad per il modico investimento si 300 mila euro? Arriva il dietrofront del presidente Francesco Rocca che nella tarda serata di domenica annulla la conferenza stampa durante la quale avrebbe presentato ufficialmente l'insolita sponsorizzazione. Ed è giallo. Perché il dietrofront diventa un contro dietrofront con la presentazione prima annullata e poi riprogrammata alle 17 di lunedì.

Il Comunicato della “batteria media” di Regione Lazio arriva alle 17,30 di domenica. Con poche parole e nessuna motivazione la presentazione salta: “Rinviata. La nuova convocazione sarà comunicata con l'invio di una successiva nota stampa”. E poi il silenzio. Quanto basta per far scattare una serie di interpretazioni che vanno dalla possibile influenza della panchina laziale alla Regione Lazio, sino al “brivido” generato da un'attenta rilettura delle motivazioni che hanno spinto l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini ad inserire l'emendamento “Forza Lazio” nella legge che riconosce i debiti fuori bilancio. Lunedì mattina, il giallo di arricchisce: con un nuovo comunicato Rocca e Lotito annunciano la conferenza di presentazione della maglia che accompagnerà la Lazio a Ryiad, quel "Visit Lazio" che campeggerà sulla squadra biancoceleste.

Scatta l'alert Corte dei Conti

Ma il giallo è destinato a durare, perché “una manina dell'Avvocatura regionale, avrebbe sottolineato con la matita rossa, le frasi: “Al fine di promuovere l'immagine della Regione all'estero, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, in via diretta, contributi straordinari ad associazioni e società sportive operanti nel territorio regionale che, nell'ambito di eventi sportivi a carattere nazionale o internazionale che abbiano luogo al di fuori del territorio nazionale e che, per la relativa risonanza anche mediatica, siano in grado di costituire un’occasione di grande attrattività e visibilità per la Regione..”, che ad un futuro esame della Corte dei Conti avrebbe sollevato non poche perplessità. A ben rileggere i destinatari del contributo sotto forma di sponsorizzazione, appare chiaro che, se al posto della locuzione “eventi al di fuori del territorio nazionale”, avessero scritto Ss Lazio sarebbe stata più diretta poiché è solo la Ss Lazio di Claudio Lotito a rispondere a quelle caratteristiche. E sempre la Corte dei Conti avrebbe potuto osservare che scelte simili con importi simili dovrebbero essere soggette a bando pubblico e non “affidate direttamente” con motivazioni costruite ad hoc.

L'influenza stagionale dura poco, l'incubo della Corte dei Conti togli il sonno per diversi anni.