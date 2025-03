Regione Lazio: stipendi d'oro alle Ex Ipab, in CdA guadagnano 2280 euro a settimana

Ex Ipab, arriva il nuovo scandalo. Non basta l'Irpef più alta d'Italia e il numero dei poveri e nuovi poveri in aumento: Regione Lazio con un colpo di mano ha deciso di aumentare le indennità dei direttori delle Asp e, ora, anche dei componenti dei CdA delle Aziende dei servizi alla persona, le ex Ipab nate dalle donazioni private a sostegno delle categorie fragili.

Come in pochi mesi sono saliti alle stelle gli emolumenti

Grazie all'articolo 5 della Legge di Stabilità regionale, la 22 approvata il 30 dicembre, i direttori delle 23 Asp del Lazio ora percepiscono lo stesso stipendio dei dirigenti di Regione Lazio con la qualifica di Direttori: 150 mila euro l'anno. E fino qui era materia nota agli addetti ai lavori, ma passata sottotraccia perché “annegata” nel Bilancio regionale.

Il colpo di mano della I Commissione

L'ultima novità che trasforma l'Ente Regione, e quindi le ex Ipab, un una fabbrica di stipendi da Paperoni, arriva dalla Commissione I Affari costituzionali e Statutari, presieduta dal consigliere regionale di FdI, Flavio Cera che, lo scorso 19 marzo, ha approvato il Nuovo Regolamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona. Oltre a definire le modalità di “lottizzazione” delle Asp, la norma prevede un aumento per i consiglieri di amministrazione che arriverà a seconda delle fasce, sino al 70% “dell'indennità lorda riconosciuta al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Appare singolare, come risulta dagli atti pubblicati sul sito istituzionale, che alla riunione della Commissione del 19 marzo, erano presenti solo i membri di Fratelli d'Italia, Flavio Cera, Eleonora Berni e Emanuela Mari. Assenti la Pd Eleonora Mattia e il forzista Giorgio Simeoni. A conti fatti, un membro del Cda percepisce 2.280 euro lordi alla settimana.

Un provvedimento “di famiglia” che aumenta le spese della Regione e non introduce nessuna novità sui servizi della Asp, dedicati ad anziani, disabili e minori. La Regione, che amministra donazioni private, quando c'è da aumentare gli emolumenti dei nominati non bada a spese. Per chi no lo sapesse, le ex Ipab sono casseforti, soprattutto immobiliari.