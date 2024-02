Regioni: Aurigemma eletto coordinatore presidenti Assemblee legislative

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, è stato eletto nuovo Coordinatore dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riuniti in Assemblea plenaria presso il Consiglio regionale della Toscana.

Le parole di Aurigemma

"È un ruolo importante che penso debba essere scevro da influenze politiche – ha commentato il presidente Aurigemma – Noi dobbiamo ribadire con forza la centralità della Assemblee legislative e il diritto di poter rappresentare i nostri territori. Voglio ringraziare il Coordinatore uscente Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto: la mia intenzione è continuare la strada da lui intrapresa in questi anni. La nostra squadra può avere un peso se possiamo essere uniti per poter rappresentare al meglio i nostri cittadini".

Le nomine

È stato eletto come vicecoordinatore Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ed è stata riconfermata come vicecoordinatrice Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.Oltre ai due Vice Coordinatori, il Comitato di coordinamento è stato così rinnovato: Quintino Pallante, presidente del Consiglio regionale del Molise; Marco Squarta, presidente del Consiglio regionale dell’Umbria; Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana; Claudio Soini, presidente della Consiglio della Provincia autonoma di Trento; Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte; Roberto Paccher, presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige; Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Le nuove deleghe ai Coordinamenti sono state così ripartite: Affari europei a Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto; Valutazione delle Politiche pubbliche a Alberto Bertin, presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta; Commissioni e osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità a Carmine Cicala, presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

Tutti gli eletti

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome a Roberto Paccher, presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige; Responsabile rapporti con i Corecom a Quintino Pallante, presidente del Consiglio regionale del Molise; Difesa civica e gli organi di garanzia a Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania; Commissioni salute a Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria; Pari opportunità e rappresentanza di genere a Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna; Lavoro e sicurezza a Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.Infine sono stati eletti membri della rappresentanza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in seno al Comitato delle Regioni: Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana, come membro titolare; Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, come membro supplente; Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, come membro supplente. Hanno partecipato anche Loredana Raia, Vice Presidente delegata del Consiglio regionale della Campania, Dino Latini, Presidente del Consiglio regionale delle Marche, e Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia.