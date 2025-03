Renata Polverini presidente di LazioCrea. A volte ritornano alla corte di Rocca

Chi non ricorda Renata Polverini, presidente della Regione Lazio? Se non fosse stato per Fratelli d'Italia sarebbe passata alla storia come l'ultima presidente di centrodestra del Lazio, ma “Frangetta Nera” come fu soprannominata il giorno della vittoria, o “Sde-Renata” dall'irriverente Dagospia, si prepara ad un grande ritorno da amministratrice della cosa pubblica.

Indicata da Forza Italia per la presicenza di LazioCrea

E' lei la candidata in pole position per sostituire alla guida di LazioCrea, l'azienda in house di Regione Lazio, il dimissionato, Marco Buttarelli, chiamato ad un passo indietro in virtù del rimpastino di deleghe chiesto e ottenuto dopo mesi da Forza Italia. Ora, il nome che circola è quello della Polverini, rimasta “a piedi” dopo il flop alle Europee dello scorso giugno. Gli 8 mila e rotti voti “pompati” dal partito nella Circoscrizione Italia Centrale, non sono bastati e potrebbe rientrare “dalla finestra” nella pubblica amministrazione col ruolo di presidente del Cda.

Lo scandalo dei Fondi del Grupo Pdl... e Fiorito

E in Regione, dove dopo due legislature con il Pd Zingaretti, è ancora vivo il ricordo della fine legislatura anticipata per lo scandalo dei fondi del Gruppo dell'allora Pdl che esplose poi nel caso Fiorito. Ma prima ancora di diventare presidente di Regione Lazio, la Polverini, passo alle cronache per la fotografia in curva con gli ultras della Lazio: gli Irriducibili, guidati allora da Diabolik, poi ucciso nell’agosto del 2019.

In elicottero verso il peperoncino

Tra gli episodi che hanno segnato la sua storia “laziale”, il volo in elicottero verso Rieti per raggiungere la Sagra del Peperoncino e prima ancora la partecipazione alla festa con ancelle mezze nude e consiglieri vestiti da maiali”.

Forza Italia smentisce

Ovviamente i vertici di Forza Italia che l'hanno accolta nel partito prima come deputata e poi candidata in Europa, smentiscono. Non categoricamente.