Renato Zero: più date per il tour Autoritratto. Dopo 20 anni torna in Sardegna

Dopo il trionfo live nei palasport di Firenze e Roma, dove Renato Zero ha tenuto banco per tutto il mese di marzo con 14 appuntamenti completamente sold out, l’avvincente viaggio per l’Italia di “Autoritratto- i concerti evento (prodotto daTattica) prosegue ora verso Sud con una leg estiva altrettanto ricca di emozioni e sorprese.

Una di queste è il ritirno del Re dei Sorcini in Sardeagna dopo 20 anni.

Le nuove date

Dopo l’annuncio dei primi due appuntamenti di giugno, accolti con enorme entusiasmo e calore -tanto che la data di Bari del 14/6 si avvia al tutto esaurito e quella a Napoli del 21/6 ha registrato un fulmineo sold out, Zero svela oggi tre nuovi concerti-evento: se Bari e Napoli raddoppiano (rispettivamente, il 16 giugno all’Arena della Vittoria e il 22 giugno in Piazza del Plebiscito), la sorpresa più grande è per i fan della Sardegna, dove Renato Zero si prepara, a distanza di 20 anni, ad un comeback live più atteso che mai, approdando il 19 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA).

I biglietti

Biglietti disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 3 aprile su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. I concerti-evento saranno l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.