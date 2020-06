Revenge porn, nel Lazio le donne sono tutelate: la Regione approva la legge

Revenge porn, nel Lazio ora le donne sono tutelate: il Consiglio regionale, ha approvato all’unanimità con 35 voti la proposta di legge regionale n. 131 del 19 marzo 2019, concernente "Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”, prima firmataria la consigliera Pd Sara Battisti.

La nuova legge prevede strumenti e azioni per prevenire e contrastare non solo il cosiddetto revenge porn, la diffusione per vendetta di materiale sessualmente esplicito tramite il web, i social network e i servizi di messaggistica istantanea senza il consenso della vittima, ma anche la condivisione dello stesso con altre finalità, quali il guadagno economico, la visibilità o per mero gioco. Come ricordato anche in Aula da Sara Battisti, Francesca De Vito (M5s) ed Eleonora Mattia (Pd), si tratta di fenomeni in netta crescita che spesso generano problemi psicologici tra le vittime e allarme sociale.

Questi i punti fondamentali della nuova legge: