Riaperto il Ponte di Ferro, ma tra i rifiuti. Degrado a Lungotevere Gassman

Rifiuti elettronici abbandonati, sporcizia e reti divelte su Lungotevere di Pietra Papa e Lungotevere Gassman: non c’è pace per il quadrante Marconi – Ostiense. Risolto il problema di viabilità dopo la riapertura del Ponte di Ferro (dove vi era un divieto di transito in seguito all’incendio dello scorso ottobre) i residenti devono ora fare lo slalom fra i rifiuti e sono costretti a dover rinunciare alla pista ciclabile. Consigliere Palma: “Indifferenza istituzionale”.

Da ottobre l’amministrazione ha deciso di chiudere il transito ai cittadini per la pista ciclabile lungo il Tevere, ancora mai riaperta post incendio. Un tratto di viabilità importante che collega la zona Magliana con quella Ostiense. A denunciare il fatto il vice presidente del consiglio del Municipio XI, Marco Palma. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha presentato già un’interrogazione municipale e, come anticipato, nella giornata di giovedì 17 presenterà un’altra interrogazione. L'obiettivo è quello di "denunciare il degrado presente e chiedere interventi per le reti di recinzioni lungo gli argini che sono state divelte, ripristinare la ciclabile chiusa e risolvere la situazione rifiuti, sempre più critica".

Palma: “Necessaria bonifica e messa in sicurezza”

Palma non vuole arrendersi e aggiunge: “Presenterò un’interrogazione anche all’assemblea capitolina e un’altra alla regione Lazio. La competenza dell’area spetta infatti a più realtà istituzionali. Dobbiamo far intervenire diversi enti per effettuare anche la bonifica degli argini del fiume e la messa in sicurezza”.