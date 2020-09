Riaperture scuole, Zingaretti scarica sui presidi. Il caos: istituti al bivio

Coronavirus e riapertura delle scuole, sul giorno di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti scarica la patata bollente sui presidi: ha confermato che l'inizio la prima campanella suonerà lunedì 14 settembre, ma ogni istituto potrà decidere se posticiparlo a dopo le elezioni del 20 e 21 settembre.

Le scuole di Roma e del Lazio sono così ferme ad un bivio, con molti studenti che non sanno ancora se torneranno sui banchi di scuola tra quattro giorni o il 24 settembre. Questa impasse del presidente della Regione ha mandato su tutte le furie Fratelli d'Italia, con il consigliere regionale Antonello Aurigemma che ha inviato una lettera a Zingaretti in cui chiede al presidente di scegliere un giorno uguale per tutti e non di scaricare la decisone ad altri perché “il presidente ha l'obbligo di decidere”.

“Come ben può immaginare – prosegue Aurigemma – questa soluzione 'pilatesca' non fa altro che gravare di ulteriori problemi chi ha già ha tante difficoltà e criticità da risolvere. Come lei ben sa la regione Lazio ha il compito di stabilire il calendario scolastico, e non esercitando tale funzione, lei verrebbe meno nel ruolo che i cittadini le hanno attribuito a marzo 2018 nell’amministrare la nostra regione; ma soprattutto vorremmo evitare un caos di proporzioni inaudite”.

“Per questo motivo Presidente – conclude il consigliere – le chiedo nell’interesse delle famiglie e degli studenti della nostra regione di prendere una decisione che sia uguale per tutti e che dia certezza alle tante persone, che anche durante il periodo estivo hanno lavorato per provare a risolvere i problemi causati da una emergenza, come quella del Covid, di proporzioni mai viste”.