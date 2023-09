Rifiuti, a fuoco il Tmb di Aprilia: Roma passa dall'emergenza al dramma

Un incendio è divampato all'interno dell'impianto Rida Ambiente di Aprilia, in provincia di Latina. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, ha costretto l'azienda alla chiusura con conseguente stop dei conferimenti della frazione indifferenziata.

Da Roma 300 tonnellate a settimana

L'impianto tratta anche circa 300 tonnellate a settimana dei rifiuti romani. La società ha informato della situazione tutti gli enti, in particolare i sindaci della provincia di Latina e la Regione Lazio. L'impianto, "per cause al momento ignote, è stato colpito da incendio che ha interessato due setti della sezione di biofiltrazione delle emissioni atmosferiche (biofiltro) - informa l'azienda -. Conseguentemente, sono state subito adottate le misure previste per il controllo e lo spegnimento dell'incendio ed è stato richiesto l'intervento delle autorità competenti. Grazie alla tempestiva attivazione delle misure, l'incendio è stato messo subito sotto controllo. Avendo l'incendio interessato soltanto il materiale legnoso naturale, ed essendo stato subito messo sotto controllo, non vi è stato alcun rischio di emissioni pericolose".

Stop ai conferimenti

Quindi, fino al completo ripristino della funzionalità del biofiltro i conferimenti di rifiuti da parte dei Comuni utenti sono sospesi a decorrere da oggi. La sospensione avrà una durata minima di tre giorni. "Nel caso in cui risultasse necessario prorogare il suddetto termine di sospensione, apposita comunicazione sarà tempestivamente inoltrata agli enti in indirizzo per quanto di competenza". Rida ambiente invita i Comuni utenti "a rivolgersi per ogni esigenza del caso alla Regione Lazio", restando a disposizione, "anche per l'eventuale utilizzo delle aree d'impianto idonee per le attività di trasferenza che la Regione intendesse eventualmente disporre" conclude la nota informativa dell'azienda.

Piano di emergenza dell'Ama

Le circa 300 tonnellate settimanali di rifiuti di Roma che Ama porta nell'impianto di Aprilia, in provincia di Latina, secondo quanto riferiscono dall'azienda capitolina saranno distribuite presso altri impianti con cui sono già in essere contratti per il trattamento. "Le strutture tecniche dell’azienda che sovrintendono ai flussi si sono subito attivate e sono al lavoro per ottimizzare, sulla base delle maggiori capienze ottenute negli impianti già contrattualizzati e attivi, i conferimenti derivanti dall’indisponibilità temporanea dell’impianto Tmb della Rida Ambiente", hanno spiegato da Ama.