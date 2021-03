Rifiuti, Bordoni dice che Raggi e Zingaretti vanno commissariati

Per Davide Bordoni, vicepresidente della commissione Ambiente e consigliere capitolino della Lega, la gestione dei rifuti targata Raggi-Zingaretti impone la nomina di un commissario da parte del governo.

"Roma e i suoi rifiuti hanno oramai assunto il carattere di una vera e propria tragedia, dove si fondono in egual maniera inefficienza e la totale assenza di volontà nel voler risolvere l'annoso problema con il continuo rimpallo di responsabilità tra la sindaca Raggi e il governatore di Regione Zingaretti", dice Bordoni, e aggiunge: "Nel Lazio le poche discariche aperte sono in via di esaurimento e a questo bisogna aggiungere la carenza di impianti per l'incenerimento dei rifiuti. La sindaca di Roma ha revocato la delibera comunale di individuazione del sito della discarica a Monte Carnevale e la stessa Regione Lazio ha sospeso, in autotutela, la conferenza di servizi sulla discarica. Siamo arrivati al punto che si danno le colpe a vicenda. Alla luce di tutto ciò il nuovo governo dovrebbe porsi il problema di commissariare i due enti sulla gestione dei rifiuti e nominare un commissario che possa affrontare l'emergenza con la costruzione degli impianti necessari", conclude.