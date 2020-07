Rifiuti, cambio al vertice di Roma Multiservizi: Iannucci nuovo presidente

Rifiuti, cambio al vertice di Roma Multiservizi, l’azienda romana per i servizi integrati partecipata al 51% da Ama Spa: insieme all’approvazione del bilancio 2019, Vincenzo Iannucci è stoto nominato nuovo presidente e amministratore delegato della società.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ridotto da cinque a tre membri per ridurre i costi - dice un comunicato - oltre che semplificarne i lavori e risulta così composto: Vincenzo Iannucci, già consigliere, 59 anni, commercialista con esperienza trentennale e specializzazione in ristrutturazione di imprese, assume la carica di presidente al posto del generale Raponi divenendo anche amministratore delegato; confermati come membri del Cda Riccardo Romano, esperto in finanza d’azienda, e l’ex AD Rossana Trenti. I primi due componenti del Consiglio di amministrazione sono stati designati da AMA Spa, la terza è stata indicata dal socio di minoranza Rekeep (ex Manutencoop).

Il presidente Iannucci assume le deleghe istituzionali, legali, corporate ed amministrative nonché quelle di indirizzo strategico; Romano ha delega alle operazioni finanziarie, mentre Trenti conserva le deleghe alle relazioni industriali ed alla operatività, tecnica e commerciale.

Con questa nuova governance, RMS "potrà fronteggiare con maggiore versatilità il riequilibrio economico-finanziario aziendale, reduce dal primo esercizio in perdita economica, avendo pieno appoggio sia della controllante Ama Spa sia del socio di minoranza, tra i soggetti leader nel mercato delle multi-utility".