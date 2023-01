Rifiuti, code di mezzi Ama ai centri di trasbordo e cassonetti pieni. Il video

Un cittadino ha pubblicato un video in cui si vedono una lungo coda di furgoncini Ama davanti all'entrata del centro di trasbordo del Municipio V. Il video mostra che la stessa situazione c'è anche al centro di trasbordo del Municipio VI.

In tutto ciò in varie parti della città, come mostrato sempre dal video, i cassonetti restano pieni, tanto che la gente lascia i sacchetti per terra intorno ad essi.

Sacchetti che via via si accumulano formando delle piccole discariche abusive Nel video si sente anche una voce che dice: “Ma perché sono tutti così?”.