Rifiuti, inceneritore vista mare a Tarquinia: parte la conferenza dei servizi

Rifiuti, parte la conferenza dei servizi sul progetto dell'inceneritore di Tarquinia della società A2A: la prima seduta è stata convocata per il 5 marzo prossimo presso gli uffici della Regione Lazio di via del Tintoretto, 432. Il Movimento 5 Stelle si oppone: “Impianto non previsto nel Piano Rifiuti”.

La conferenza dei servizi, fa sapere la Regione, è finalizzata all'acquisizione dei pareri e/o provvedimenti di tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto richiesti dal proponete, ovvero la società A2A Ambiente SpA.

Contraro alla costruzione dell'impianto è il Movimento 5 Stelle, con il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello, che in un post Facebook scrive: “La prima conferenza dei Servizi sul progetto dell'inceneritore a Tarquinia sarà il prossimo 5 marzo e dovrà essere l'occasione in cui la Regione, sulla base delle dichiarazioni dell'assessore competente, dovrà dire chiaro e tondo che un inceneritore non serve e non è previsto dal Piano Rifiuti, eliminando l'ipotesi di costruzione di un impianto di questo tipo in un territorio fragile e già compromesso”.

“Nella legge sulla semplificazione, in discussione in questi giorni in Consiglio regionale - aggiunge - ho presentato diversi emendamenti per dotare la Regione di strumenti che le permettano il rigetto immediato delle domande di autorizzazione per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti quando non previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. È finito il tempo delle promesse, ora si passi ai fatti approvando questi emendamenti e bocciando questo infausto progetto”.