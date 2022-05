Rifiuti, la procura di Velletri dissequestra la discarica di Albano Laziale

La discarica di Roncigliano, ad Albano Laziale, è stata dissequestrata. Il provvedimento, si legge in una nota della procura di Velletri firmata dal procuratore Giancarlo Amato, è scattato dopo l’istanza presentata dalla società Ecoambiente.

Ecoambiente ha inoltre provveduto “al deposito di idonee garanzie finanziarie previste per la cosiddetta gestione post mortem dell’impianto, della durata di trent’anni una volta cessata la fase attuale di gestione corrente”. La regolarizzazione, prosegue la nota della procura di Velletri è stata realizzata “mediante costituzione di un deposito bancario vincolato e a disposizione della Regione Lazio per future esigenze di salvaguardia ambientale del sito” e “ha inciso positivamente sull’osservanza delle condizioni di efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a suo tempo rilasciata e ha di conseguenza rimosso quella situazione di ritenuta illecita”, dopo che l’11 marzo l’area era stata posta sotto sequestro.

Il monitoraggio della Guardia di Finanza

Ora toccherà alla Guardia di Finanza monitorare “il progressivo adeguamento della provvista economica afferente al succitato conto bancario, mano a mano che, in conseguenza di successivi conferimenti in discarica, Ecoambiente verrà ad incamerare ulteriori somme destinate alla fase di gestione postuma”. In caso contrario, si legge ancora, “si riproporrebbe il tema di una possibile inefficacia sopravvenuta del titolo amministrativo che autorizzato la gestione della discarica, dovuto non più all’assenza ma ad insufficienza della garanzia finanziaria”. Il dissequestro è stato eseguito il 27 maggio.