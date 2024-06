Rifiuti, nuova emergenza. Roma est sommersa dalla monnezza: mancano i camion

Una nuova emergenza rifiuti, proprio quando sta scoppiando l'allerta caldo a Roma, sta colpendo il quadrante est della Capitale. Tonnellate di immondizia su strade e a ridosso dei cassonetti che, con le temperature alta, innescando un mix micidiale di cattivi odori, batteri e degrado.

Il motivo? Non ci sono le macchine madre a sufficienza, i camion che raccolgono come deposito i rifiuti dai mezzi in servizio e portano il carico in discariche e tmb.

Municipio VI sommerso

Un vero delirio che sta vedendo protagonisti i quartieri del VI municipio in particolare fino al confine con la Tuscolana. Un'area vastissima: un problema enorme.Già perché i rifiuti in quartierei come Tor Bella Monaca, Torre Angela, Ponte di Nona, Giardinetti, Finocchio e Borghesiana, stanno arrivano fino ai primi piani dei palazzi. Roba che ci riporta alla Napoli dell'emergenza discariche.

I primi roghi

Ecco allora che stanno partendo le prime spedizioni di cittadini che danno fuoco ai rifiuti a terra mettendo a rischio incendio anche le auto parcheggiate. Tre casi solo nelle notte tra lunedì 10 giugno e l'11 giugno. Ma l'esasperazione cresce e il municipio VI è subissato da richieste a cui non sa dare risposta perché la gestione è del Campidoglio e la responsabilità è di Ama.

La denuncia dei lavoratori

C'è un gruppo su X molto attivo che ha denunciato la situazione che sta esplodendo ora dopo ora: in un post al vetriolo i lavoratori di Ama attaccano l’Amministrazione: “A Roma est il problema Macchine Madri continua senza interruzione, con file di ore per scaricare e i conseguenti disservizi nel porta a porta. La periferia per #Ama e Sabina Alfonsi non è una priorità”