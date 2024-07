Rifiuti, Rocca Cencia a rischio esplosione: l'allarme dei dipendenti Ama VIDEO

Il Tmb di Rocca Cencia sta scoppiando. Un livello pauroso di rifiuti che sfiorano il tetto. Quindici metri di altezza di immondizia. Un livello che, con questo caldo, rischia di diventare una bomba pronta a saltare in aria.

A denunciarlo sono i dipendenti dell'Ama che lanciano l'Sos anche ai Vigili del fuoco per evitare il ripetersi di casi come quello di Malagrotta.

Situzione allarmante

Una situazione davvero allarmante e le condizioni di lavoro anche peggio. Vedere queste montagne di rifiuti fa davvero impressione. Il problema è proprio quello della sicurezza, oltre che quello ambientale: una bomba ecologica che rischia di scoppiare con una facilità incredibile.

Le segnalazioni

La segnalazione dei dipendenti dell'Ama è stata girata via X anche all'Arpa Lazio e all'assessore Sabrina Alfonsi. Ma perché Rocca Cencia sta scoppiando? Da quanto si apprende è stato aumentato il livello di conferimento, abbassando quello delle spedizioni nella altre regioni del tal quale, per una questione di costi. Anche perché con il Giubileo i conferimenti extraregione saliranno esponenzialmente come i costi: tradotto, si sta mettendo fieno in cascina per evitare che la Tari del 2025 raddoppi per le spedizioni dei rifiuti dovute all'aumento di persone in città.

Rischio incendi

Sicuramente la scelta sta mettendo pericolosamente a rischio la sicurezza dell'impianto e di chi vi lavora. I fenomeni di autocombustione dovuti ai gas prodotti dai rifiuti sono all'ordine del giorno, basta guardare quanto successo a Malagrotta. Per evitare una nuova tragedia sarebbe opportuno riportare il il Tm (che lo chiamano i dipendenti togliendo appositamente la B di biologico perché a Rocca Cencia di Biologico non c'è nulla: è solo un enorme tritovagliatore) a livelli normali.