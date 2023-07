Rifiuti Roma, “Città in stato pietoso”. La 5Stelle Meleo: "Incapaci a gestire"

Dove sta il sindaco e la sua Giunta? Questa è la scena pietosa delle strade di Roma. L’odore dei rifiuti che marciscono al sole arriva fino alle finestre delle abitazioni.

Quella in corso non è una crisi dei rifiuti legata alla carenza di impianti (ci fosse stato o meno un inceneritore o un impianto in più di trattamento non avrebbe fatto differenza), ma una crisi dei rifiuti dovuto all’incapacità di gestire il servizio di raccolta.

"L'Ama è allo sbando"

Ama in questo momento è allo sbando, è evidente come ci siano stati grossi errori nella pianificazione delle manutenzioni ordinarie e programmate delle vetture e una carente gestione ragionata del servizio di raccolta. Questo dimostra anche come il Sindaco e la sua Giunta abbiamo palesato chiaramente incapacità di indirizzo e controllo nella gestione dei rifiuti. Durante la nostra amministrazione abbiamo avuto momenti di tensione quando degli impianti di trattamento dei rifiuti sono andati a fuoco ma non abbiamo mai sperimentato una crisi legata alla raccolta.

Il caos nonostante i miliardi di fondi

Roma è ridotta in pessime condizioni, nonostante i miliardi di euro ricevuti tra fondi giubilari e PNRR e generosi poteri commissariali. Ditemi voi se questa non è totale mancanza di capacità organizzative e gestionale.

Linda Meleo, Movimento 5 Stelle