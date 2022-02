Rifiuti Roma, la cognata di Zingaretti su Instagram: "Vedo solo spazzatura"

L'attrice Luisa Ranieri, cognata del presidente del Lazio Nicola Zingaretti, in un video su Instagram riprende i tanti rifiuti presenti in strada a Roma. Una critica che non è sfuggita al consigliere leghista Santori: "Daje Gualtieri, stai facendo un ottimo lavoro apprezzato perfino dai tuoi".

Luira Ranieri, attrice tra le protagoniste, recentemente, del film "E' stata la mano di Dio", legata sentimentalmente con Luca Zingaretti, marito e padre delle sue figlie, denuncia la sporcizia presente per le vie di Roma. L'attrice, in un video su Instagram, riprende un marciapiede invaso dai rifiuti, con tanto di canzone dal titolo "Solo spazzatura". Il testo del brano di Juggy utilizzato nel video recita: "Mi guardo intorno e non vedo altro che spazzatura, credo che sarete d'accordo con me. Mi guardo intorno e cerco la cultura. Non la trovo: ah, solo spazzatura!".

Santori, Lega: "Gualtieri non apprezzato neanche dai suoi"

Passeggiando fra le strade di Roma Centro (come da Ranieri specificato nella Ig storia), fra le foglie sul marciapiede, si è imbattuta in una montagna di carte sporche, plastica, buste e rifiuti gettati per terra.

Tutto nella "norma" se non fosse che l'attrice è cognata di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, alle prese, insieme al Comune e al sindaco Roberto Gualtieri, con la lotta ai rifiuti. Un particolare che non è sfuggito agli avversari politici del Pd e in particolare al consigliere della Lega di Roma, Fabrizio Santori. Il consigliere capitolino su Facebook ha scritto: "Opposizione in famiglia. La cognata di Zingaretti su Instagram contesta Gualtieri sulla discarica trovata lungo una strada del centro di Roma con tanto di musica SOLO SPAZZATURA. Figuriamoci cosa accade in periferia. Daje Gualtieri stai facendo un ottimo lavoro apprezzato perfino dai tuoi dove sono andati a finire i 40 milioni di euro per la Pulizia straordinaria?".