Rifiuti Roma, l'Unione Europea ridimensiona il termovalorizzatore di Gualtieri

Caos rifiuti a Roma: l'Unione Europea riduce il termovalorizzatore di Gualtieri. Infatti il commissario europeo all'Ambiente Virginijus Sinkevičius, dopo aver visitato la discarica di Malagrotta ha detto: ”La Commissione non è contraria, ma è importante la valutazione dei bisogni e della capacità e quindi delle dimensioni del termovalorizzatore”.

“Le dimensioni - ha aggiunto il commissario - non possono essere tali da uccidere lo sforzo per raggiungere l'economia circolare. Con il sindaco ne abbiamo parlato, così abbiamo anche parlato di impianti per il riciclaggio di carta, vetro e altri materiali e questo è proprio il modello europeo. La cosa più importante per noi è che nel tempo l'utilizzo delle discariche scenda a zero".

La bonifica di Malagrotta

Al termine della visita alla discarica di Malagrotta, Gualtieri e Sinkevičius hanno parlato anche della bonifica della discarica di Malagrotta. Gualtieri ha promesso: “Ringrazio il Governo per aver stanziato 250 milioni per il capping della siscarica. Grazie a queste risorse i cantieri partiranno all'inizio del 2024 ed entro il 2027 la discarica sarà messa in sicurezza’’.

“I fondi europei per la bonifica ci sono – ha assicurato il commissario Sinkevičius - i fondi del Recovery Fund possono essere utilizzati, ma possono anche usati quelli del fondo Life, dipende dal progetto, ma forse ci vuole più tempo. Sicuramente, ci sono diverse opportunità che possono essere attinte dai fondi europei".

Anche Rocca è intervenuto sulla questione: “L'era delle discariche è finita – ha detto - il problema dei rifiuti a Roma va risolto una volta per tutte. La visita di oggi a Malagrotta, monumento della malagestione e dell'incuria dei rifiuti nella Capitale, con il commissario Ue all'Ambiente e il Sindaco di Roma è un primo segno concreto”.