Termovalorizzatore, Calenda: “Se Pd contro, Gualtieri non ceda: noi ci siamo”

“Se il Pd ora è contrario ai termovalorizzatori, Gualtieri non ceda. Su questo noi lo supportiamo” così ha scritto su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

"Se la linea del Pd, come sembra - ha twittato Calenda - diventerà di aperta opposizione ai termovalorizzatori, spero di cuore che il sindaco Roberto Gualtieri non si faccia condizionare e vada avanti in ogni caso. Roma non ne può fare a meno. E su questo punto noi lo sosterremo".