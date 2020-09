Rifiuti, scarica calcinacci su via Ostiense: “zozzone” beccato dai vigili

Rifiuti, si ferma con il furgoncino su via Ostiense e scarica, davanti alla Centrale Montemartini, sacchi di calcinacci e di materiali di risulta nei cassonetti stradali della raccolta differenziata: “zozzone” beccato dai vigili e multato.

A denunciare ennesimo scarico abusivo di rifiuti per le strade di Roma e il sindaco Virginia Raggi, che su Facebook pubblica il video dell'accaduto: “Queste immagini sono state girate dal Nucleo Ambiente e Decoro della nostra Polizia Locale. Mostrano l’ennesimo zozzone che sporca Roma, la nostra città. Quest'uomo, in pieno giorno, stava per svuotare un furgoncino pieno di calcinacci e materiale di risulta nei cassonetti stradali dedicati alla raccolta dei rifiuti domestici. Gli agenti l’hanno fermato e, dopo averlo invitato a raccogliere quanto già buttato, l’hanno subito multato”.

“Non si tratta purtroppo di un caso isolato – continua – ma di un sistema che crea un serio problema al servizio di raccolta. Contro questi reati abbiamo infatti istallato in tutta Roma diverse 'foto-trappole'. E chi viene preso si becca una multa salata. Ringrazio la Polizia Locale, tutte le associazioni e i cittadini che ci segnalano questi comportamenti sbagliati, dando così il loro prezioso contributo in questa lotta: insieme a voi cambiamo Roma”.