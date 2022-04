Rimandato, causa pioggia l'evento per la raccolta rifiuti "Tutta mia la città"

Era attesissimo l’evento destinato a ristabilire il decoro urbano con una raccolta rifiuti “Roma cura Roma - Tutta mia la città”, previsto per sabato 2 aprile ma, date le previsioni di pioggia è stato necessario rimandare l’iniziativa a sabato 9.

Il piano era quello di dedicare una giornata alla cura e la promozione del decoro cittadino quindi operatori comunali, cittadini e associazioni insieme a "lavorare", divertendosi per una Roma più vivibile e pulita.

L’assessore all’ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi ha avvisato le quasi 400 associazioni e comitati che avrebbero aderito al progetto spiegando con una lettera le cause del rinvio: "Abbiamo aspettato fino all'ultimo momento utile per avere con certezza le previsioni del bollettino della Protezione Civile per domani 2 aprile. Purtroppo, si prefigura maltempo accompagnato da forti venti e un abbassamento drastico della temperatura, che renderebbe molto faticoso e a tratti impossibile portare avanti in sicurezza la giornata di Cura della nostra citta che abbiamo immaginato insieme, per rendere Roma più verde, più bella e più pulita. Vista la grandissima adesione, visto il grande sforzo messo in atto da tutte e tutti voi, abbiamo deciso di spostare l'iniziativa al 9 aprile per garantirne una migliore riuscita. Lo facciamo proprio perché – conclude - l'esperienza collettiva che abbiamo lanciato vorremmo fosse un momento di cittadinanza attiva, di condivisione e di partecipazione per grandi e piccoli e non sotto una pioggia battente ma con il piacere e la gioia di curare la propria città, i luoghi che viviamo e traversiamo ogni giorno. Vi ringrazio per la comprensione e vi do appuntamento al 9 aprile, con il materiale e la voglia di ridare colore e vita alla nostra Roma, in un grande giorno di festa".